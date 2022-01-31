В правительстве Германии исключили введение превентивных санкции против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Санкционные меры в отношении Москвы будут введены только в случае нарушения территориальной неприкосновенности Украины. Такое заявление сделал официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, комментируя, могут ли санкции быть введены превентивно, в случае отсутствия какого-либо российско-украинского конфликта.

«У федерального правительства есть очень ясная позиция, которая говорит, что в случае нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины будут предприняты жесткие и ясные меры, санкции являются такими мерами», - заявил представитель немецкого кабмина, комментируя вопрос о возможном превентивном характере санкций.

Напомним, накануне официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что пока Вашингтон считает угрозу санкций более эффективной мерой для сдерживания Москвы, чем их немедленное применение с учетом обострившейся ситуации вокруг Украины. Позже замгоссекретаря США Виктория Нуланд также заявила, что американская администрация считает бессмысленным введение превентивных ограничений, о которых ранее заявляли некоторые американские политики.