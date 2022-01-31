Россельхозцентр предупредил о "нашествии" мышей в 2022 году

Численность мышей существенно увеличится в 28 регионах России Фото: REUTERS

Россию ожидает значительное увеличение численности мышей на полях, прогнозирует Россельхозцентр. Об этом сообщает "Интерфакс". Специалисты утверждают, что этому будет способствовать снежная и теплая зима.

Наиболее серьезный рост численности грызунов ожидается в 28 регионах России, в том числе в Воронежской, Белгородской, Орловской, Ростовской, Челябинской и Нижегородской областях, а также в Краснодарском крае, Адыгее, Башкирии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Татарстане и Чечне.

Как ранее писал сайт kp.ru, британские журналисты пришли к выводу, что всему миру в 2022 году грозит голод из-за низкого урожая из-за дефицита удобрений. По их оценкам, к посевной удобрений будет катастрофически не хватать, а их стоимость резко взлетит. Это связывают с высокими ценами на газ, из-за которых некоторые производители удобрений прекратили производство.

Напомним, пресс-служба Минсельхоза России прогнозирует, что резкого скачка цен на молоко и молочную продукцию в 2022 году не будет. По данным ведомства, несмотря на значительное увеличение издержек производителей, им удалось сдерживать динамику цен ниже темпов продовольственной инфляции, в том числе за счет оптимизации внутренних процессов и принятых Минсельхозом мер.