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В мире31 января 2022 11:39

Минюст Германии начал два расследования против Telegram

Мессенджеру грозят штрафы
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Telegram грозят штрафы

Telegram грозят штрафы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель Минюста Германии рассказал, что ведомство начало два расследования против мессенджера Telegram.

По его словам, мессенджеру грозят штрафы. Других подробностей дел в ведомстве не раскрыли.

"В рамках этих расследований было направлено два письма о слушаниях в Объединенные Арабские Эмираты, где находится штаб-квартира Telegram", - уточнил представитель министерства юстиции.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила о возможности блокировки мессенджера Telegram в стране, однако лишь том случае, если меры воздействия не подействуют в должной степени.

Фезер уточнила, чтобы данный вариант рассматривался, необходимо чтобы никакие другие меры не подействовали. Министр высказалась за единый европейский подход к регулировке деятельности мессенджеров, поскольку, по ее словам, "в одиночку Германия не справится".

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