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В мире31 января 2022 11:44

Польша предоставит Украине десятки тысяч единиц оборонительного вооружения

Бюро национальной безопасности республики не уточнило наименования вооружения
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Польша предоставит Украине десятки тысяч единиц оборонительного вооружения

Польша предоставит Украине десятки тысяч единиц оборонительного вооружения

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава приняла решение предоставить Киеву оборонительное вооружение. Об этом в понедельник, 31 января, сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

«Принято решение о передаче Украине оборонительного вооружения», - заявил глава ведомства, отметив, что речь идет о «нескольких десятках тысяч штук» вооружения, но при этом не уточнив его наименования.

Напомним, накануне появилось сообщение о том, что Варшава предложила Киеву военно-техническую помощь на безвозмездной основе. Как сообщало издание «Rzeczpospolita» со ссылкой на украинское оборонное ведомство, Украина получила от польского Министерства обороны предложение «безвозмездной военно-технической помощи». Согласно данным польского издания, в ближайшее время должны были состоятся телефонные переговоры глав оборонных ведомств двух стран.