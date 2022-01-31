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Здоровье31 января 2022 11:47

Врач Додурей считает, что рост заболеваемости коронавирусом среди детей может стать концом пандемии

Симптомы «омикрона» очень похожи на проявления других респираторных болезней, сообщила специалист
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Врач считает, что рост заболеваемости коронавирусом среди детей может стать концом пандемии

Врач считает, что рост заболеваемости коронавирусом среди детей может стать концом пандемии

Фото: Иван МАКЕЕВ

Заведующая инфекционным боксированным отделением №10 Детской городской клинической больницы №5 имени Филатова Елена Дондурей выразила мнение, что рост случаев заражения коронавирусной инфекцией среди детей может стать концом пандемии.

По ее словам, симптомы «омикрона» очень похожи на проявления других респираторных болезней и сейчас их «невозможно отличить».

- Если в предыдущие волны хоть как-то мы могли определиться,… то сейчас такой возможности нет совершенно. Это говорит еще и о том, что новая коронавирусная инфекция становится больше детской, и вполне возможно, (что) это приведет к завершению пандемии после того, как переболеют дети, — сказала она в разговоре с журналистами.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России было зафиксировано 124 070 случаев COVID-19. С начала пандемии выявлено 11 861 077 случаев. Первое место по заболеваемости у Москвы, где заболели 23 417 человек. Вторым идет Санкт-Петербург — 15 802 случая. Тройку замыкает Московская область с 11 470 случаями. Кроме того, за сутки из больницы выписали 30 130 человек. Медики зафиксировали 621 летальных исход.