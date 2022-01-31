Врач Додурей считает, что рост заболеваемости коронавирусом среди детей может стать концом пандемии

Врач считает, что рост заболеваемости коронавирусом среди детей может стать концом пандемии Фото: Иван МАКЕЕВ

Заведующая инфекционным боксированным отделением №10 Детской городской клинической больницы №5 имени Филатова Елена Дондурей выразила мнение, что рост случаев заражения коронавирусной инфекцией среди детей может стать концом пандемии.

По ее словам, симптомы «омикрона» очень похожи на проявления других респираторных болезней и сейчас их «невозможно отличить».

- Если в предыдущие волны хоть как-то мы могли определиться,… то сейчас такой возможности нет совершенно. Это говорит еще и о том, что новая коронавирусная инфекция становится больше детской, и вполне возможно, (что) это приведет к завершению пандемии после того, как переболеют дети, — сказала она в разговоре с журналистами.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России было зафиксировано 124 070 случаев COVID-19. С начала пандемии выявлено 11 861 077 случаев. Первое место по заболеваемости у Москвы, где заболели 23 417 человек. Вторым идет Санкт-Петербург — 15 802 случая. Тройку замыкает Московская область с 11 470 случаями. Кроме того, за сутки из больницы выписали 30 130 человек. Медики зафиксировали 621 летальных исход.