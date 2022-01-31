Глава Минобороны Украины нашел доказательство тому, что Запад не верит во "вторжение" РФ

Глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отсутствие среди большого числа желающих получить журналистскую аккредитацию для работы в Донбассе военных корреспондентов является подтверждением тому, насколько западные коллеги не верят в угрозу вторжения российских войск на Украину. Об этом заявил глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников в опубликованном в понедельник, 31 января интервью изданию "Левый берег".

"Один интересный момент для анализа: сейчас вроде бы время, когда наши партнеры чуть ли не завтра уже ожидают вторжения полномасштабного. Тех же иностранных журналистов из США, из Британии, Франции, Германии и так далее - около 400 анкет на рассмотрении для получения аккредитации - направляют в зону проведения ООС (силовой операции на востоке Украины - прим. ред.). При этом нет военных журналистов. Как вы думаете, позволило бы любое государство своим гражданам рисковать так, если бы была реальная опасность тех масштабов, которые они предполагают?" - поделился своими размышлениями Резников.

Министр напомнил о высказывании советника нескольких глав США Збигнева Бжезинского. Советник сравнивал геополитику с большой шахматной доской. По мнению Резникова, в эти "большие шахматы" играют "не два игрока, а больше", а СМИ реагируют на каждый "ход", поскольку издания гонятся за трендами и высоким трафиком.

Вместе с тем Резников заявил, что одно из самых сильных эмоций, которая позволяет манипулировать человеком - это испуг. Он подчеркнул, что цели и результат ожидаемые от манипуляций у каждой страны свои.

Тема о возможном военном вторжении России на территорию Украины активно муссируется среди украинских и западных политиков. Мнения на этот счет меняются день ото дня. Ранее стало известно, что Варшава предложила Киеву военно-техническую помощь на безвозмездной основе. Украинский министр обороны в интервью польскому изданию "Rzeczpospolita" подчеркнул, что "важна любая военно-техническая помощь, которая продемонстрирует Кремлю, что агрессия будет дорого стоить".

В минувшую пятницу, 28 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад пытаются создать впечатление о «завтрашней» войне в стране, однако это неправда. Он также подчеркнул, что из-за нагнетания паники вокруг российского военного вторжения Украина несет экономические потери.

Российская сторона в свою очередь неоднократно опровергала заявления политиков о военном вторжении. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе интервью главам российских радиостанций заявил: "Если это зависит от России — войны не будет. Но и наступать на наши интересы мы не позволим".