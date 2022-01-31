Глава МИД Великобритании прибудет в Россию на следующей неделе

Лиз Трасс Фото: REUTERS

Глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс намерена посетить Россию на следующей неделе. Об этом сообщил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

- Действительно в воскресенье промелькнуло у премьер-министра (Великобритании), что он направляет двух министров для того, чтобы они попытались улучшить отношения. Но вот этого зерна рационального пока я не вижу. На угрозах отношения не улучшить, — сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что хочет улучшить отношения с Россией, но при этом выступает за возможность усиления войск у ее границы. Также он, вслед за заявлением, в котором он ясно дал понять, что с Россией возможны отношения лучше, рассказал о планах провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Накануне сообщалось, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в ближайшие дни намерен посетить Москву, чтобы встретиться с российским коллегой Сергеем Шойгу. По словам главы британского военного ведомства, он надеется «остановить» предполагаемое «вторжение» России на Украину, о котором уже несколько месяцев постоянно говорят в Киеве и западных странах.