Школьный автобус застрял в снегу в Карелии

В Карелии после сильного снегопада школьный автобус застрял в сугробе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сильные снегопады создают серьезные проблемы жителям Карелии. Так, утром в понедельник, 31 января 2022 года, в сугробе застрял даже школьный автобус. Это произошло в селе Видлица Олонецкого района республики, пишет издание “КарелInform”.

- Школьный автобус застрял в снегу и не мог самостоятельно выехать на дорогу, - сообщили в издании.

Чтобы вызволить автобус из снежного плена на место приехала пожарно-спасательная служба. Спасатели с помощью троса отбуксировали транспорт из сугроба на проезжую часть.

Не уточняется, были ли в момент ЧП в автобусе дети. Однако известно, что в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас автобус уже отправился по запланированному маршруту.

Добавим, что это уже не первый подобный случай за текущую зиму. Так, 22 января в столице Карелии - Петрозаводске – из-за снега забуксовала пожарная машина.