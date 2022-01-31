Dolce & Gabbana откажется от использования меха животных Фото: REUTERS

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana решил отказаться от использования меха животных в последующих коллекциях одежды, рассказал руководитель группы по коммуникациям и маркетингу компании Феделе Узаи.

Как сообщил Узаи, Dolce & Gabbana хочет создать «устойчивое будущее», и использование меха противоречит этим планам. Он заявил, что система моды играет важную роль в социальной ответственности, передает журнал Vogue.

Вместо натурального меха модный дом будет использовать при производстве одежды и аксессуаров экомех. Сотрудничество с мастерами по выделке мехов продолжиться, поскольку Dolce & Gabbana планирует сохранить рабочие места.

Как писал сайт kp.ru, ранее от использования натурального меха при производстве одежды отказались производители дизайнерской одежды класса люкс Saint Laurent, Brioni, Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta и Alexander McQueen.