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Политика31 января 2022 12:35

Чуйченко: К 2030 году число заключенных может сократиться до 300 тысяч

Уменьшить число отбывающих наказание в тюрьме планируют за счет введения в работу системы исправительных центров
Анастасия СОБОЛЕВА
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Президент РФ Владимир Путин и министр юстиции РФ Константин Чуйченко во время встречи в Кремле. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и министр юстиции РФ Константин Чуйченко во время встречи в Кремле. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко в понедельник, 31 января в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что в концепцию развития уголовно-исполнительной системы входят планы по сокращению числа заключенных к 2030 до 300 тысяч человек.

Чуйченко сообщил главе государства, что на сегодняшний день в России заключение отбывают 483 тысячи человек. При этом 109 тысяч из них находятся в следственных изоляторах.

"В том числе, если мы создадим систему исправительных центров, то мы, как говорится, значительно уменьшим спецконтингент в этой части", - пояснил министр.

Напомним, ранее kp.ru сообщал, что Путин в ходе встречи с Чуйченко одобрил идею о создании должности заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Планируется, что тот, кто займет этот пост, начнет работу над созданием службы по адаптации к жизни вышедших на свободу заключенных.