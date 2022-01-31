В Петербурге старшеклассников переводят на дистанционное обучение до 13 февраля 2022

Старшеклассников Петербурга переводят на дистант Фото: Евгения ГУСЕВА

В Санкт-Петербурге учеников 7-11 классов переводят на дистанционное обучение со 2 по 13 февраля 2022 года, сообщает "КП-Санкт-Петербург". Соответствующее решение принял губернатор Александр Беглов.

Ограничение также касается всех школьных кружков. Их очное посещение приостановлено на период действия дистанта.

Кроме того, налагается целый ряд дополнительных запретов на пребывание несовершеннолетних в местах массового скопления людей. В частности, им запрещается посещать кафе, рестораны и другие места общественного питания, а также непродовольственные магазины.

Запрет также касается занятий спортом и проведения непрофессиональных соревнований.

"Всем детям нельзя заниматься спортом, не считая тех, кто находится на этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, а также проживающих в спортивных школах-интернатах и училищах олимпийского резерва в условиях закрытого контура", - уточняет издание.

Как ранее писал сайт kp.ru, 8,69% российских школьников переведены на дистанционное обучение в связи с закрытием классов и учебных заведений на карантин. В общей сложности в связи с распространением коронавирусной инфекции на карантин закрыли 230 школ, расположенных в 41 регионе России.