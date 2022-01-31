Путин и Джонсон проведут переговоры 31 января 2022 года

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведут телефонные переговоры сегодня, 31 января 2022 года. Об этом рассказал журналистам представитель канцелярии британского политика.

Уточняется, что уже 1 февраля Джонсон посетить Украину, где проведет переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Вместе с ним в страну прибудет руководитель британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс.

Ранее Борис Джонсон заявил, что хочет улучшить отношения с Россией, но при этом выступает за возможность усиления войск у ее границы. Также он поручил главам МИД и Минобороны соединенного королевства ехать в Москву в ближайшие дни, чтобы «улучшить отношения» и «способствовать деэскалации». Об этом сообщили в пресс-службе Джонсона. Там же уточнили, что сам Джонсон, вслед за заявлением, в котором он ясно дал понять, что с Россией возможны отношения лучше, рассказал о планах провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.