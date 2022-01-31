Оппозиционер Гудков сообщил о депортации из Грузии

Дмитрий Гудков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший депутат Государственной думы Дмитрий Гудков сообщил, что его депортируют из Грузии. Он прилетел в Тбилиси из Киева.

- Прилетел из Киева в Тбилиси на встречу с активистами. У меня есть приглашение. На границе мне сказали, что меня депортируют назад в Киев. Государство приняло решение меня не пускать в страну, — сказал Гудков в видео, размещенном на его Telegram-канале.

Напомним, в июне 2021 года Дмитрий Гудков задержан в качестве подозреваемого по делу, которое расследуется по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Речь идет о нежилом помещении, которое он снимал в 2015-2017 годах. По версии следствия, Гудков так и не выплатил деньги за аренду. Дело против него возбудили 28 апреля того же года в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. Следствие считает, что ущерб превышает один миллион рублей. Позже Гудков сообщил, что покинул Россию и переехал в Киев.