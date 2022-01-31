Twitter опротестовал требование Германии о передаче данных подозреваемых

Twitter считает нарушением прав граждан передачу личных данных подозреваемых в преступлениях Фото: REUTERS

Twitter подал протест в связи с вступлением в силу поправок в законодательство Германии, которые обязуют социальные сети передавать в федеральное уголовное ведомство личные данные подозреваемых в преступлениях. Об этом сообщает Spiegel.

Новые требования к социальным сетям вступают в силу 1 февраля 2022 года. Представители социальной сети утверждают, что закон несет в себе "значительное посягательство на основные права граждан".

Как ранее писал сайт kp.ru, представитель Минюста Германии рассказал журналистам, что ведомство начало два расследования против мессенджера Telegram. По его словам, мессенджеру грозят штрафы. Других подробностей дел в ведомстве не раскрыли.

Напомним, министр юстиции ФРГ Марко Бушман предупредил, что компанию Telegram могут ждать миллионные штрафы за нарушение норм немецкого права. Мессенджер должен назначить контактное лицо в стране и обеспечить работу механизма, который будет уведомлять о публикации противоправного контента.