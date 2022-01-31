Глава МИД Украины заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина готова к переговорам с Россией, однако не намерена идти ей на уступки, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Украина готова к конструктивным переговорам, но никто не будет на нас давить. Украина уже сделала достаточно для мира, теперь шаг за Россией», – сказал он журналистам.

Как заявил глава МИД Украины, на уступки должна пойти именно Россия, потому что ей нужно показать «искреннюю заинтересованность в мире». Кулеба отметил, что заявление Министерства обороны РФ о начале отвода войск от границы приветствуется Киевом, однако пока Украина не видит, «в каком объеме и каким образом это содействует деэскалации».

Как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин готов провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, если они будут касаться нормализации отношений между Москвой и Киевом.