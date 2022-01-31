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Политика31 января 2022 13:24

Глава МИД Украины заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой

России пора продемонстрировать заинтересованность в мире, сказал министр
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Глава МИД Украины заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой

Глава МИД Украины заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина готова к переговорам с Россией, однако не намерена идти ей на уступки, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Украина готова к конструктивным переговорам, но никто не будет на нас давить. Украина уже сделала достаточно для мира, теперь шаг за Россией», – сказал он журналистам.

Как заявил глава МИД Украины, на уступки должна пойти именно Россия, потому что ей нужно показать «искреннюю заинтересованность в мире». Кулеба отметил, что заявление Министерства обороны РФ о начале отвода войск от границы приветствуется Киевом, однако пока Украина не видит, «в каком объеме и каким образом это содействует деэскалации».

Как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин готов провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, если они будут касаться нормализации отношений между Москвой и Киевом.