Booking пообещал выплатить штраф по решению российского суда за навязывание условий отелям

Booking.com заявляет о намерении своевременно выплатить назначенный судом штраф Фото: Shutterstock

Крупнейший агрегатор по бронированию отелей Booking.com выполнил требование ФАС России об отмене незаконного паритета цен, но это не освободило его от штрафа в 1,3 млрд рублей, назначенного судом.

Как сообщает РИА Новости, в компании разочарованы решением Девятого арбитражного апелляционного суда, который подтвердил правомерность назначенного штрафа.

"Мы разочарованы сегодняшним решением суда и выплатим штраф в установленный срок, - уточнили в пресс-службе Booking.com. - Одновременно с этим мы планируем рассмотреть дальнейшие возможные для нас юридические действия".

Как ранее писал сайт kp.ru, арбитражный суд Москвы подтвердил законность претензий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к крупнейшему агрегатору по бронированию отелей Booking.com. Этот интернет-портал, будучи монополистом, диктовал ценовую политику отелям, с которыми работал — предлагать клиентам те же цены, что и сам Booking.com, это называется держать паритет цен.

За злоупотребление монопольным положением ФАС наложила на Booking.com штрафные санкции. Их размер зависит от годовой выручки компании. Booking.com вынуждена была раскрыть данные о своих доходах, ранее эта информация не оглашалось. По данным Арбитражного суда Москвы6 заработок сервиса по бронированию отелей и других средств размещения (квартир и коттеджей в посуточной аренде) составил за 2018 г. в России 11,3 млрд руб, а штраф — 1,3 млн.