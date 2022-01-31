Россельхознадзор может ввести запрет на поставки нескольких зарубежных кормов для собак и кошек

Под угрозой оказались поставщики кормов из Италии, Сербии, Германии и Франции Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Россельхознадзор в понедельник, 31 января, сообщил, что ведомство продолжает выявлять случаи несоответствия компонентному составу, заявленному на упаковке, зарубежных кормов для животных, в том числе - в кормах для собак и кошек.

По данным ведомства, в итальянских и сербских кормах для собак специалисты выявили в составе незаявленные производителями курицу и пикшу.

В корме для кошек из Франции ведомство не выявило заявленной на упаковке индейки. При том, что по утверждению производителей в составе корма индейка должна составлять 13% от мясных ингридиентов.

Нарушения были выявлены также в немецкой кормовой добавке для сельскохозяйственных птиц и животных. По данным исследований, в их составе был превышен уровень радионуклидов.

"Ведомство также предупредило, что в случае очередных выявлений будет вынуждено ввести ограничения на поставки продукции предприятий-нарушителей", - подчеркнули в Россельхолзнадзоре.

Напомним, ранее kp.ru сообщал, что в связи с ухудшение эпидобстановки Россельхознадзор ввел запрет на ввоз птицы и яиц из Молдавии.