В Чехии посоветовали НАТО отказаться от членства Украины, чтобы избежать конфликта с Россией

В Чехии призвали НАТО отказаться от членства Украины, чтобы избежать конфликта с РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт в области безопасности Давид Богбот выразил мнение, что НАТО необходимо отказаться от идеи членства Украины в альянсе, чтобы избежать конфликта с Россией.

В интервью Parlamentni listy он признал, что обстановка в мире напряженная и, по его мнению, может перерасти в вооруженное столкновение. Богбот считает, что для Запада противостояние с Россией не будет легким, так как техническое оснащение российской армии находится на одном уровне с НАТО. Кроме того, российские бойцы лучше обучены, полагает эксперт. Он предложил НАТО отказаться от идеи членства Украины.

- В том, что говорит Путин об Украине, то есть о том, что ее членство в НАТО — стратегический риск для России, есть логика. Но ни НАТО, ни Соединенным Штатам Украина не поможет укрепить их безопасность ни на американских, ни на европейских границах, — сказал Богбот.

Ранее британское издание Daily Express опубликовало статью, в которой сравнивается численность армии России и стран НАТО. После публикации читатели в комментариях раскритиковали идею военной поддержки Украины в случае предполагаемого «нападения» России и заявили, что с Москвой «лучше не связываться». По подсчетам автора публикации, в российской армии вместе с резервистами около 1,4 миллиона человек. Вооруженные силы США составляют 1,346 миллиона военных, еще около 800 тысяч солдат находятся в резерве. Дойл привел данные о 445 тысяч военных в армии Турции, 208-тысячной армии Франции, 189-тысячной армии Германии. Общую численность войск 30 государств – членов НАТО журналист определил в 3,5-5 миллионов военных, отметив, что Россия имеет крупнейший в мире ядерный арсенал в 6,4 тысячи боеголовок.