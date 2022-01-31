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Экономика31 января 2022 14:31

Правительство предложило разрешить всем россиянам регистрировать товарные знаки

Сейчас это право имеют только юрлица и индивидуальные предприниматели
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Правительство предложило разрешить всем россиянам регистрировать товарные знаки

Правительство предложило разрешить всем россиянам регистрировать товарные знаки

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, разрешающий всем россиянам регистрировать товарные знаки.

Как сказано в документе, размещенном на сайте Госдуме, регистрировать товарные знаки можно будет не только юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, но и самозанятым. Также законопроект разрешает вести отдельные виды предпринимательской деятельности без образования юридического лица или регистрации в качестве ИП.

Как отметили в правительстве, заложенное в Гражданском кодексе ограничение противоречит предусмотренным им же гарантиям равенства участников гражданского оборота. Кабмин предлагает внести изменения в ГК, «предусматривающие, что право на товарный знак может принадлежать не только юридическим лицам, но и гражданам, в том числе осуществляющим отдельные виды предпринимательской деятельности без образования юридического лица и без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя».

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