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Происшествия31 января 2022 14:44

Суд заочно арестовал сына экс-судьи ВС Чечни Сайди Янгулбаева

Ранее была задержана супруга Янгулбаева
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Экс-судья ВС Чечни Сайди Янгулбаев Фото: кадр из видео

Экс-судья ВС Чечни Сайди Янгулбаев Фото: кадр из видео

Суд арестовал заочно одного из сыновей бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, он объявлен в федеральный розыск.

«В отношении Янгулбаева Ибрагима Сайдаевича заочно избрана мера пресечения в виде ареста. В рамках ранее возбужденного уголовного дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» Янгулбаев Ибрагим находится в федеральном розыске», – рассказали ТАСС в пресс-службе управления МВД Чеченской республики.

Как писал сайт kp.ru, бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью после того, как его жену Зарему Мусаеву задержали в Нижнем Новгороде.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на задержание жены Янгулбаева в Нижнем Новгороде. Как заявил политик, операция проводилась в полном соответствии с законом.