ФАС согласовала цену лекарства от коронавируса «Ремдесивир»

ФАС согласовала стоимость препарата от коронавируса «Ремдесивир» Фото: Тимур ХАНОВ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала стоимость препарата от коронавирусной инфекции «Ремдесивир». Цена лекарства составит 3 840 рублей за упаковку.

- Служба согласовала цену на второй воспроизведенный лекарственный препарат «Ремдесивир» российской компании «Р-Фарм» в размере 3 840 рублей за упаковку, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, что препарат от коронавируса «Ремдесивир» разработала российская компания «Р-Фарм».

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России было зафиксировано 124 070 случаев COVID-19. С начала пандемии выявлено 11 861 077 случаев. Первое место по заболеваемости у Москвы, где заболели 23 417 человек. Вторым идет Санкт-Петербург — 15 802 случая. Тройку замыкает Московская область с 11 470 случаями. Кроме того, за сутки из больницы выписали 30 130 человек. Медики зафиксировали 621 летальных исход.