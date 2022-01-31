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Здоровье31 января 2022 14:49

ФАС согласовала цену лекарства от коронавируса «Ремдесивир»

Стоимость препарата от коронавируса «Ремдесивир» составит 3 840 рублей за упаковку
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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ФАС согласовала стоимость препарата от коронавируса «Ремдесивир»

ФАС согласовала стоимость препарата от коронавируса «Ремдесивир»

Фото: Тимур ХАНОВ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала стоимость препарата от коронавирусной инфекции «Ремдесивир». Цена лекарства составит 3 840 рублей за упаковку.

- Служба согласовала цену на второй воспроизведенный лекарственный препарат «Ремдесивир» российской компании «Р-Фарм» в размере 3 840 рублей за упаковку, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, что препарат от коронавируса «Ремдесивир» разработала российская компания «Р-Фарм».

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России было зафиксировано 124 070 случаев COVID-19. С начала пандемии выявлено 11 861 077 случаев. Первое место по заболеваемости у Москвы, где заболели 23 417 человек. Вторым идет Санкт-Петербург — 15 802 случая. Тройку замыкает Московская область с 11 470 случаями. Кроме того, за сутки из больницы выписали 30 130 человек. Медики зафиксировали 621 летальных исход.