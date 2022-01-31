В Госдуме анонсировали назначение пяти генералов в руководстве МВД

В Госдуме анонсировали назначение Путиным пяти генералов в МВД Фото: REUTERS

В руководстве МВД в ближайшее время произойдут новые назначения, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Как написал парламентарий в своем Telegram-канале, президент России Владимир Путин назначит генерал-лейтенанта полиции Олега Калинкина начальником Главного управления на транспорте, генерал-майора полиции Ивана Горбунова – начальником Главного управления по контролю за оборотом наркотиков, а генерал-майора внутренней службы Александра Юрчина – начальником Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению.

Кроме того, генерал-майор внутренней службы Юрий Войнов станет начальником Департамента информационных технологий, связи и защиты информации, а генерал-майор внутренней службы Ильдар Сафиуллин будет начальником Главного информационно-аналитического центра.

Новое назначение получили полковник Валерий Калачев, который теперь возглавит Национального центрального бюро Интерпола, полковник полиции Роман Терентьев – он станет начальником Управления международного сотрудничества, а также полковник полиции Максим Петрушин и полковник Андрей Глуздаков – они возглавят УМВД Ульяновской области и УВД ЮВАО Москвы соответственно.