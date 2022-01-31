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В мире31 января 2022 15:10

Экс-канцлер Германии Шредер заразился коронавирусом

Болезнь протекает в легкой форме
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Герхард Шредер

Герхард Шредер

Фото: Александр ГЛУЗ

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила его супруга Со Ен Ким-Шредер, которая также была инфицирована. Женщина уточнила, что у обоих болезнь протекает в легкой форме.

- К сожалению, мы заразились. Но у обоих нет серьезных симптомов. Очевидно, потому что мы оба делали бустерные прививки, — написала она на своей странице в Instagram.

Ранее ученые из университетов Стелленбос и Квазулу-Натал в ЮАР сообщили, что коронавирус в организме двадцатидвухлетней жительницы Южно-Африканской Республики (ЮАР) больной ВИЧ за девять месяцев накопил 21 мутацию. По данным исследования, инфицированная с рождения ВИЧ женщина заразилась бета-штаммом COVID-19. Положительный тест на коронавирус она получила в январе 2021 года, в сентябре того же года её госпитализировали в госпиталь в Кейптауне. Вылечить ее удалось только в ноябре того же года.