Экс-канцлер Германии Шредер заразился коронавирусом

Герхард Шредер Фото: Александр ГЛУЗ

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила его супруга Со Ен Ким-Шредер, которая также была инфицирована. Женщина уточнила, что у обоих болезнь протекает в легкой форме.

- К сожалению, мы заразились. Но у обоих нет серьезных симптомов. Очевидно, потому что мы оба делали бустерные прививки, — написала она на своей странице в Instagram.

Ранее ученые из университетов Стелленбос и Квазулу-Натал в ЮАР сообщили, что коронавирус в организме двадцатидвухлетней жительницы Южно-Африканской Республики (ЮАР) больной ВИЧ за девять месяцев накопил 21 мутацию. По данным исследования, инфицированная с рождения ВИЧ женщина заразилась бета-штаммом COVID-19. Положительный тест на коронавирус она получила в январе 2021 года, в сентябре того же года её госпитализировали в госпиталь в Кейптауне. Вылечить ее удалось только в ноябре того же года.