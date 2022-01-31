Премьер Канады Джастин Трюдо заболел коронавирусом

Премьер Канады Джастин Трюдо Фото: REUTERS

Глава правительства Канады Джастин Трюдо сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией.

«Сегодня утром я сдал положительный результат на COVID-19. Я чувствую себя хорошо. На этой неделе я буду работать удаленно, соблюдая правила эпидемиологической безопасности. Пожалуйста, сделайте прививку и пройдите ревакцинацию», – написал политик в Twitter.

Как писал сайт kp.ru, коронавирусом также заболел бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

Напомним, на фоне непрекращающихся протестов дальнобойщиков в Канаде правоохранители приняли решение о переезде Трюдо из его резиденции в безопасное место. Акции протеста в Канаде начались 23 января, их инициаторами стали водители-дальнобойщики, несогласные с коронавирусными ограничениями. В частности, они требуют отменить правило, согласно которому невакцинированные водители после поездки в США должны 14 дней находиться на карантине.