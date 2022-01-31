Совбез ООН проголосовал за проведение заседания по Украине Фото: Shutterstock

Совет безопасности Организации объединенных наций проголосовал за проведение заседания ситуации вокруг Украины. Оно было предложено Соединенными Штатами.

В заседание примут участие представители Белоруссии, Польши, Литвы и Украины. Как отмечала американский постпред при ООН Линды Томас-Гринфилд, заседание необходимо, «чтобы обсудить вопрос, имеющий решающее значение для международного мира и безопасности: угрожающее поведение России в отношении Украины и наращивание российских войск на границе с Украиной и в Белоруссии».

Между тем постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что инициатива США обсудить Украину в ООН ставит коллег по Совбезу в крайне неудобное положение. Истерия вокруг гипотетического «вторжения» России наносит ущерб самой Украине, отметил дипломат.

Как писал сайт kp.ru, официальные лица РФ неоднократно опровергали заявления об угрозе «вторжения» на Украину. В частности, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев назвал подобные утверждения «полной нелепостью». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы. А сами слухи о гипотетическом «вторжении» на Украину он назвал «пустым и безосновательным нагнетанием напряженности».

Kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию заседания Совета безопасности ООН о ситуации на Украине.