Постпред США при ООН утверждает, что Россия угрожала военным конфликтом при невыполнении ее требований

Американский постпред при ООН заявила, что РФ угрожала военным конфликтом в случае невыполнения ее требований Фото: REUTERS

Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что РФ якобы угрожала военным конфликтов, если ее требования не будут выполнены.

Также, по ее словам, Россия направила в Белоруссию 5 тысяч военнослужащих, баллистические ракеты, спецподразделения и силы противовоздушной обороны (ПВО).

Томас-Гринфилд выразила надежду, что Россия в данном случае отдаст предпочтение дипломатии, а не вооруженном столкновению. Она добавила, что Вашингтон не хочет военной конфронтации из-за Украины.

Kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию заседания Совета безопасности ООН о ситуации на Украине.

Как писал сайт kp.ru, официальные лица РФ неоднократно опровергали заявления об угрозе «вторжения» на Украину. В частности, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев назвал подобные утверждения «полной нелепостью». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы. А сами слухи о гипотетическом «вторжении» на Украину он назвал «пустым и безосновательным нагнетанием напряженности».