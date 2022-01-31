В США и Бельгии назвали последствия отключения России от SWIFT

Эксперты Financial Times назвали последствия отключения России от SWIFT Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британская газета Financial Times опросила экспертов и выяснила, какие последствия могут быть после отключения России от международной платежной системы SWIFT.

Николас Верон из бельгийского исследовательского центра Брейгеля уверен, что подобным ограничениям уделяют слишком много внимания, так как они могут создать лишь незначительные проблемы и не помешают России заключать сделки со странами Европы или Соединенными Штатами Америки.

Бывший американский чиновник Даниэль Таннебаум уверен, что слишком жесткие меры помешают поставкам газа из России.

Ранее глава немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что Европейский союз сделает себе только хуже, если попытается отключить Россию от платежной системы SWIFT. Он отметил, что это повлечет за собой крушение всей системы и переход на китайский аналог платежной системы. Кроме того, политик обратил внимание на то, что Евросоюзу не стоило бы пытаться подписать соглашение об ассоциации с Киевом, которое нарушает российско-украинские договоренности.