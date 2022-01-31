Володин заявил, что снижение нештрафуемого порога скорости приведет к росту коррупции Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

Снижение нештрафуемого порога превышения скорости вызовет рост коррупции, считает председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Во-первых, подобные предложения не имеют под собой серьёзных оснований и расчетов. Во-вторых, выдержать эти требования крайне сложно. В-третьих, их введение повлечет за собой повышение коррупции», – написал спикер Госдумы в своем Telegram-канале

Он отметил, что большинство депутатов нижней палаты парламента выступило против снижения нештрафуемого порога скорости. Подобные решения нет смысла инициировать, если нет их обоснования и поддержки, добавил Володин.

Как писал сайт kp.ru, ранее секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия ЕР никогда не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.

Напомним, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Лискутов заявил, что уменьшить количество смертей от ДТП в столице поможет снижение нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч.