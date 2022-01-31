Центробанк позволит заемщикам с потребкредитами получать"ссудные каникулы"

Центробанк разрешит заемщикам с потребкредитами претендовать на "ссудные каникулы" Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В России заемщики с потребительскими кредитами смогут рассчитывать на «ссудный отпуск». Он будет предоставляться по аналогии с ипотечными кредитными каникулами.

Соответствующие документы уже готовит Банк России. Поправки, если их поддержат на всех этапах, внесут в действующее законодательство.

В пресс-службе ЦБ «Газете.Ru» сообщили, что воспользоваться таким правок заемщик сможет один раз за время действия кредитного договора.

-Для каждого кредитного договора будут предусмотрены каникулы лишь один раз в течение срока действия договора, — подтвердил и.о. председателя Экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.

О новом механизме в ЦБ впервые сообщили в декабре 2021 года. Предполагается, что в сложной финансовой ситуации заемщик сможет обратиться к кредитору и получить отсрочку платежа на три месяца.

Пока механизм до конца не утвержден, но не исключено, что процедура получения «кредитных каникул» будет проходить посредством портала «Госуслуги».

В настоящее время, чтобы оформить «каникулы» при ипотечном кредите необходимо лично посетить банк.

Планируется также расширить список трудных ситуаций, попав в которые заемщик сможет претендовать на льготу. В настоящее время основанием для заявки может стать болезнь продолжительностью от двух месяцев. В новой редакции этот срок сократят до одного месяца.

Кстати, в россияне при выборе кредита чаще всего обращают внимание на ставку и сумму ежемесячного платежа. Первый показатель важен для 42% респондентов, а второй - для 34%, сообщает ФАН.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести для заемщиков право на вторые ипотечные каникулы при сроке ипотеки свыше десяти лет, пишет RT.