Столтенберг заявил, что НАТО дала понять России о своей готовности к диалогу Фото: Shutterstock

НАТО четко дала понять России о том, что готова к диалогу по гарантиям безопасности в Европе, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Как сказал глава НАТО в интервью The Washington Post, «военное наращивание со стороны России необъяснимо и неоправданно», а поэтому именно Москва должна начать «серьезный политический диалог». По мнению Столтенберга, совет Россия – НАТО был правильным шагом в поисках политического решения и деэскалации напряженности между Москвой и Брюсселем. Также генсек альянса заявил, что наращивание военной мощи Россией «самое масштабное со времен Второй мировой войны».

Напомним, 12 января,2021 штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялось первое за два последних года заседание Совета Россия-НАТО. Как писал сайт kp.ru, российскую делегацию представили межведомственная комиссия Министерства иностранных дел и Минобороны.

Как ранее писал сайт kp.ru, Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было создано два документа, переведенные на несколько языков, где говорится об исключении продвижения НАТО на Восток и присоединение к альянсу Украины.