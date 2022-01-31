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В мире31 января 2022 18:42

Столтенберг оценил силу украинской армии

Генсек НАТО считает, что украинская армия сильнее, чем в 2014 году
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Столтенберг оценил силу украинской армии

Столтенберг оценил силу украинской армии

Фото: REUTERS

Армия Украины сегодня гораздо более боеспособна, чем в 2014 году, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По словам политика, в этом большая заслуга принадлжеит Североатлантического альянсу.

«С 2014 года члены альянса готовили и поддерживали вооруженные силы Украины различными способами. Они сейчас имеют больше возможностей для самостоятельной обороны, чем в 2014. Это большая армия, лучше подготовленная и управляемая», – заявил генсек НАТО в ходе онлайн-конференции.

Ранее Столтенберг рассказал, что в альянсе существуют различные точки зрения на поставки оружия Украине. Тем не менее поддержку Киеву в различных сферах обязаны предложить все страны НАТО, отметил он.

Сайт kp.ru писал о том, как страны альянса осваивают Украины, размещая военные базы, киберцентры информационно-психологических атак и подготавливая к диверсиям.