Столтенберг оценил силу украинской армии Фото: REUTERS

Армия Украины сегодня гораздо более боеспособна, чем в 2014 году, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По словам политика, в этом большая заслуга принадлжеит Североатлантического альянсу.

«С 2014 года члены альянса готовили и поддерживали вооруженные силы Украины различными способами. Они сейчас имеют больше возможностей для самостоятельной обороны, чем в 2014. Это большая армия, лучше подготовленная и управляемая», – заявил генсек НАТО в ходе онлайн-конференции.

Ранее Столтенберг рассказал, что в альянсе существуют различные точки зрения на поставки оружия Украине. Тем не менее поддержку Киеву в различных сферах обязаны предложить все страны НАТО, отметил он.

Сайт kp.ru писал о том, как страны альянса осваивают Украины, размещая военные базы, киберцентры информационно-психологических атак и подготавливая к диверсиям.