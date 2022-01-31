Борис Джонсон отказался уходить в отставку из-за вечеринки во время локдауна Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился за вечеринку в здании правительства во время жестких ограничений в стране на фоне коронавируса. Он признался, что это было неправильно, однако отказался уходить в отставку.

«В первую очередь, я хочу извиниться. Извиниться за то, что было неправильным, и за то, каким был подход к этой теме. Нет смысла говорить, что то или иное поведение не нарушало ограничений или что сотрудники канцелярии очень тяжело трудились. Я извинялся несколько раз, но я должен сказать, что мы должны дождаться результатов расследования полиции, прежде чем делать какие-то выводы», – заявил он в ходе выступления в парламенте Соединенного Королевства.

Напомним, сотрудники Скотленд-Ярда изучают материалы о нарушении ковидных ограничений на вечеринке, которая проходила на открытом воздухе в мае 2020 года на Даунинг-стрит в Лондоне. На ней присутствовали 40 человек, помимо британского премьера там была и его супруга Кэрри Джонсон. В то время такие массовые собрания были запрещены: на улице разрешалось встречаться не более чем с одним человеком, проживающим в другом доме.

Как писал сайт kp.ru, ранее британский премьер уже заявлял, что не собирается уходить в отставку на фоне скандала из-за вечеринок в его резиденции на Даунинг-стрит во время локдауна. Вместо этого инцидента он предложил сосредоточиться на украинском кризисе.