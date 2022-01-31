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Политика31 января 2022 19:35

Белый дом подтвердил подготовку санкций против российских элит и членов их семей

Лица, попавшие с санкционный спискок, входят в ближний круг Кремля, сказали в Вашингтоне
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Белый дом подтвердил подготовку санкций против российских элит и членов их семей

Белый дом подтвердил подготовку санкций против российских элит и членов их семей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Соединенных Штатов действительно подготовили санкционные списки представителей российских и членов их семей, санкции против них будут введены в случае «вторжения» России на Украину, заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

«Могу подтвердить, что мы выработали конкретные санкционные пакеты в отношении как российских элит, так и членов их семей, если Россия пойдет на дальнейшее вторжение на Украину…Лица, которых мы обозначили, входят в ближний круг Кремля или находятся около него, а также играют роль в выработке правительством решений или как минимум причастны к дестабилизирующему поведению Кремля»», – сказала официальный представитель Белого дома на брифинге.

Как отметила Псаки, лица, входящие в санкционные списки, особенно уязвимы, поскольку имеют глубокие финансовые связи с Западом.

Напомним, ранее газета Financial Times сообщила, что Соединенные Штаты подготовили санкции против членов советов директоров государственных компаний России.