Белый дом подтвердил подготовку санкций против российских элит и членов их семей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Соединенных Штатов действительно подготовили санкционные списки представителей российских и членов их семей, санкции против них будут введены в случае «вторжения» России на Украину, заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

«Могу подтвердить, что мы выработали конкретные санкционные пакеты в отношении как российских элит, так и членов их семей, если Россия пойдет на дальнейшее вторжение на Украину…Лица, которых мы обозначили, входят в ближний круг Кремля или находятся около него, а также играют роль в выработке правительством решений или как минимум причастны к дестабилизирующему поведению Кремля»», – сказала официальный представитель Белого дома на брифинге.

Как отметила Псаки, лица, входящие в санкционные списки, особенно уязвимы, поскольку имеют глубокие финансовые связи с Западом.

Напомним, ранее газета Financial Times сообщила, что Соединенные Штаты подготовили санкции против членов советов директоров государственных компаний России.