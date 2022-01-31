В России от коронавируса вакцинировались около 10 тысяч подростков Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В России около 10 тысяч подростков прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции препаратом «Спутник М», сообщил директор научно-исследовательского центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, никто из них не пожаловался на побочные эффекты.

«Порядка 10 тысяч подростков получили вакцину «Спутник М». Все очень хорошо в том плане, что никаких побочных эффектов, которые бы заслуживали внимания, нет», – рассказал специалист в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщил Гинцбург, центр имени Гамалеи получил разрешение на проведение клинических исследований вакцины от COVID-19 в возрастной группе 6-11 лет.

Как писал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года в Москве прошла третья фаза испытаний вакцины «Спутник М» для подростков. На первом этапе исследования препарата участие в нем приняли 99 несовершеннолетних, среди которых 56 мальчиков и 43 девочки. Они получили оба компонента вакцины.

Между тем в ВОЗ не увидели опасности в вакцинации детей и подростков от коронавируса.

Напомним, правительство России направило научно-исследовательскому центру имени Гамалеи свыше 300 миллионов рублей на проведение исследований вакцины против коронавируса для детей в возрасте от 6 до 11 лет.