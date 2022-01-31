МИД Британии заявил о заморозке активов российских компаний в случае «вторжения» на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Законопроект о санкциях Великобритании против России включает возможность заморозки активов российских компаний, если Кремль примет решение о «вторжении» на Украину, заявила министр иностранных дел Соединенного Королевства Элизабет Трасс.

«Мы обеспечим, чтобы те, кто разделяет ответственность за дестабилизирующие действия Кремля, заплатили большую цену. Их активы в Великобритании будут заморожены, британские компании и индивидуальные лица не смогут проводить транзакции с ними», – сказала глава британского МИД, представляя законопроект в правительства.

По ее словам, санкции также предусматривают запрет на въезд в Великобританию лиц, включенных в санкционный список. Законопроект должен быть принят до 10 февраля 2022.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава британского МИД подтвердила, что Лондон объявит России новые санкции. Также она заявляла о возможности конфискации собственности российских олигархов в Лондоне.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что заявление министра иностранных дел Великобритании о возможной конфискации собственности российских олигархов говорит об изрядной непредсказуемости Лондона, что не может не беспокоить финансовые и бизнес структуры России.