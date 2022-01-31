Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Умные вещи31 января 2022 20:27

Sony купила студию Bungie, разработчиков HALO и Destiny

Сумма сделки оценивается в 3,6 миллиарда долларов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Японская компания Sony купила американскую студию Bungie

Японская компания Sony купила американскую студию Bungie

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Японская компания Sony за 3,6 миллиарда долларов купила американскую студию Bungie, которая разработала популярные серии видеоигр Halo и Destiny. Об этом в понедельник, 31 декабря, сообщила студия на своем сайте.

В сообщении отмечается, что Bungie нашла в Sony Interactive Entertainment (SIE) партнера, который безоговорочно поддерживает студию во всем, что она делает, «сохраняя при этом творческую независимость».

Представители Sony сообщили, что и после покупки у Bungie будет возможность издавать игры на разных платформах. В заявлении японской компании говорится, что достижения студии в разработке «необыкновенно успешных франшиз в жанре научно-фантастических шутеров существенно дополнит собственное портфолио SIE».

Напомним, как писал сайт kp.ru, пару недель назад основной конкурент Sony в игровой индустрии – корпорация Microsoft – объявила о намерении купить одного из крупнейших производителей видеоигр Activision Blizzard. Сумма сделки составит 68,7 миллиарда долларов.

0