Sony купила студию Bungie, разработчиков HALO и Destiny

Японская компания Sony купила американскую студию Bungie Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Японская компания Sony за 3,6 миллиарда долларов купила американскую студию Bungie, которая разработала популярные серии видеоигр Halo и Destiny. Об этом в понедельник, 31 декабря, сообщила студия на своем сайте.

В сообщении отмечается, что Bungie нашла в Sony Interactive Entertainment (SIE) партнера, который безоговорочно поддерживает студию во всем, что она делает, «сохраняя при этом творческую независимость».

Представители Sony сообщили, что и после покупки у Bungie будет возможность издавать игры на разных платформах. В заявлении японской компании говорится, что достижения студии в разработке «необыкновенно успешных франшиз в жанре научно-фантастических шутеров существенно дополнит собственное портфолио SIE».

Напомним, как писал сайт kp.ru, пару недель назад основной конкурент Sony в игровой индустрии – корпорация Microsoft – объявила о намерении купить одного из крупнейших производителей видеоигр Activision Blizzard. Сумма сделки составит 68,7 миллиарда долларов.