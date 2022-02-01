Рестораторы предупредили о грядущем росте цен Фото: Иван МАКЕЕВ

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров предупредил о грядущем повышении цен на услуги общепита. Цифры в меню вырастут не только из-за сокращения числа посетителей. Еще одной причиной, которая ведет к этому, являются дорожающие коммунальные услуги. Не стоит забывать о росте цен на продукты, как следствие повышается себестоимость готовых блюд.

- У нас планируется рост цен, а не сброс цен. Рост цен не из-за того, что не ходят люди. Просто не ходят по многим причинам, - рассказывает NEWS.ru Игорь Бухаров.

Не ходят посетители по нескольким причинам: низкие доходы, покупательская способность, страх заразиться коронавирусом, а многие вовсе посещают заведения общепита исключительно по праздникам. Отметили Новый год, потом 23 февраля, затем 8 Марта, сообщает RT.

- Естественно, все это повлияло на посещаемость. Цены [на блюда] растут по разным причинам, в том числе из-за инфляции, повышения стоимости коммунальных услуг, аренды, стоимости продуктов, введения дополнительного контроля со стороны государства, - объясняет рост цен эксперт.

Кстати, большая часть россиян в день зарплаты позволяет себе дополнительные траты в виде похода в ресторан или заказа блюд с доставкой. Как показало совместное исследование сервиса доставки продуктов питания Delivery Club и аналитического центра ResearchMe, поступившее в «Газету.Ru», их доля составляет 32%.