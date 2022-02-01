В Омской области почти сто подростков прошли вакцинацию от COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В некоторых регионах России стартовала вакцинация от COVID-19 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. В Омской области по данным на 31 января процедуру прошли уже 87 несовершеннолетних.

По данным регионального Минздрава, еще 1600 родителей заявили о желании своих детей принять участие в программе и встали на очередь.

Прививочные кабинеты работают в 14 детских поликлиниках и их филиалах, а также в 32 центральных районных больницах.

После поступления новых партий вакцины число прививочных кабинетом обещают расширить.

Для поликлиник, где отсутствуют специальные морозильные камер для хранения препарата, уже приобретены специальные устройства, сообщает издание "Город 55".

Вакцинация подростков в России проводится препаратом «Спутник М». Препарат был зарегистрирован Минздравом страны в ноябре 2021 года.

В Москве также стартовала бесплатная вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник М». Об этом в понедельник, 31 января, заявили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.