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Экономика31 января 2022 22:57

С 1 февраля выросла пошлина на экспорт нефти из России

Размер пошлины теперь составляет 47,7 доллара за тонну
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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С 1 февраля выросла пошлина на экспорт нефти из России

С 1 февраля выросла пошлина на экспорт нефти из России

Фото: REUTERS

Со вторника, 1 февраля, выросла пошлина на экспорт нефти из России, теперь она составляет 47,7 доллара за тонну – на один доллар больше, чем было ранее. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте министерства экономического развития РФ.

Кроме того, с сегодняшнего дня увеличивается пошлина на светлые нефтепродукты и масла – с 14 долларов до 14,3 доллара за тонну, на темные – с 46,7 доллара до 47,7 доллара. Также повысилась пошлина на экспорт товарного бензина (с 14 долларов до 14,3 доллара за тонну) и прямогонного (с 25,5 доллара до 26,2 доллара за тонну).

Напомним, как писал сайт kp.ru, с 1 февраля в России на 8,4% увеличатся пособия инвалидам и семьям с детьми, вырастут единовременные пособия по беременности, а также при рождении ребенка, увеличится размер материнского капитала на первенца. Он будет составлять 524 тысячи рублей вместо 484 тысяч. На второго ребенка и последующих детей размер маткапитала составит 693 тысячи рублей.