Посольство России в Вашингтоне: Москва не пойдет на уступки из-за угрозы санкций США

Посольство России в Вашингтоне: Генератором напряженности в мире являются США, а не Москва Фото: REUTERS

Генератором напряженности в мире являются США, а не наша страна, и Москва не собирается «пятиться назад и вставать по стойке смирно, внимая угрозам американских санкций». Об этом говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

Дипломаты напомнили, что «именно США поощрили радикал-националистический госпереворот в Киеве, в результате которого жители Крыма оказались под угрозой уничтожения и проголосовали за воссоединение с Россией», а теперь снабжают украинские власти современными наступательными вооружениями, помогая Киеву попытаться решить проблему Донбасса силовым путем.

Кроме того, как отмечается в заявлении посольства, «именно США в нарушение принципа неделимости безопасности подобрались со своей военной инфраструктурой вплотную к российским границам», при этом перемещения Вооруженных сил России «на собственной земле являются нашим суверенным правом и никому не угрожают».

Ранее глава МИД Сергей Лавров, говоря о вымышленной «агрессии» России против Украины сказал, что «кто кому угрожает еще – это вопрос», а также отметил, что западные страны раскручивают истерику вокруг «российской угрозы», чтобы прикрыть саботаж Минских соглашений.

К слову, как писал сайт kp.ru, российский постпред при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза Организации по ситуации вокруг Незалежной, сказал, что если бы не вмешательство Запада в 2014 году, Россия и Украина до сих пор жили бы в добрососедстве.