В Японии зафиксировали рост тяжелых случаев «омикрона» среди пожилых людей

В Японии заявили заявили о заметном увеличении числа госпитализаций пациентов старше 60 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты японского медицинского центра Фудзимино заявили, что в последнее время заметно увеличилось количество тяжелых случаев заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон» среди пожилых людей. По словам медиков Страны восходящего солнца, более половины пациентов старше 60 лет, которых пришлось положить в больницу, были госпитализированы с пневмонией и нуждались в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Госпитализированные пациенты становятся всё старше, и у них развиваются тяжёлые симптомы», - приводит Express слова директора медицинского центра Фудзимино Акиры Кано.

Он также отметил, что острая пневмония проявляется у пожилых пациентов, которые давно делали прививки против COVID-19, а заявления некоторых экспертов о том, что «омикрон» протекает мягче, чем другие варианты коронавируса, далеки от того, что он видел на практике.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее главврач московской городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал об особенностях протекания волны «омикрона». По его словам, сейчас среди пациентов ковидного госпиталя абсолютное большинство пациентов – непривитые, а вакцинированных туда попадают «буквально единицы».

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