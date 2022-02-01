Что произошло в ночь на 1 февраля

«КП» – о последних новостях на утро 1 февраля 2022 года Фото: REUTERS

Соединенные Штаты получили от России письменный ответ на предложения Вашингтона по гарантиям безопасности, а также относительно деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом в ночь на 1 февраля сообщил представитель госдепартамента США, добавив, что в американском внешнеполитическом ведомстве не намерены обсуждать этот документ в публичном пространстве.

Перед этим пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон рассчитывает узнать реакцию Москвы на свои письменные ответы по гарантиям безопасности во время телефонного разговора госсекретаря Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник.

В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты обсуждают со своими европейскими союзниками по НАТО возможность переброски американских войск на восточный фланг альянса в Европе, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Посольство России в Вашингтоне заявило, что генератором напряженности в мире являются США, а не наша страна, и Москва не собирается «пятиться назад и вставать по стойке смирно, внимая угрозам американских санкций».

Российский постпред при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза Организации по ситуации вокруг Незалежной, сказал, что если бы не вмешательство Запада в 2014 году, Россия и Украина до сих пор жили бы в добрососедстве.

Между тем, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью агентству Associated Press сообщил, что в Киеве пока не видят непосредственной угрозы гипотетического «вторжения» России или подготовки российских сил к «нападению».

Известный украинский политик и блогер Анатолий Шарий рассказал «КП», зачем США делают Россию сильнее, а сами превращаются в карикатуру времен Холодной войны. Он признался, что не верит в украинских партизан, отметив, что и цветами танки на Украине встречать никто не будет.

С 1 февраля в России вырастет материнский капитал. Причем с нынешнего года его индексируют по новым правилам. Кроме того, увеличатся пособия инвалидам и семьям с детьми, вырастут единовременные пособия по беременности. Сайт kp.ru рассказывает, какие законы вступают в силу с сегодняшнего дня.

Совместное исследование ВОЗ и Имперского колледжа в Лондоне показало, что штамм коронавируса «омикрон» в разы сильнее «дельты» по способности пробивать иммунную защиту у переболевших и вакцинированных. «КП» вместе с иммунологом, кандидатом медицинских наук Николаем Крючковым разбирается, значит ли это, что мы оказались бессильны перед «омикроном».

К слову, главврач московской городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал об особенностях протекания волны «омикрона». По его словам, сейчас среди пациентов ковидного госпиталя абсолютное большинство пациентов – непривитые, а вакцинированных туда попадают «буквально единицы».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отвечаем на главные вопросы об «омикроне»: симптомы, лечение, профилактика

Сайт kp.ru вместе с экспертами разобрала последние научно-медицинские данные о новом штамме коронавируса «омикрон». Рассказываем о симптомах, лечении и профилактике заболевания (подробности).