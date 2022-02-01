Вице-президент Еврокомиссии считает, что "Северный поток - 2" не соответствует целям энергополитики ЕС Фото: REUTERS

Проект трубопровода «Северный поток – 2», призванный поставлять российский газ до Германии, не соответствует ориентирам нынешней энергетической политики Европейского союза, которая направлена в том числе на декарбонизацию. Такое заявление сделал исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

«Этот проект не соответствует целям энергетической политики Европейского союза», - заявил замглавы Еврокомиссии в ходе своего визита на Украину.

Напомним, накануне глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм заявил, что энергоснабжение Германии не зависит только от одного «Северного потока – 2», однако, по его мнению, найти замену российскому газу при прекращении поставок будет очень сложно. Как писал сайт kp.ru, ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер отметил, что ужесточение санкций в отношении Москвы и газопровода «Северный поток – 2» обернется серьезными последствиями как для Берлина, так и Европы.