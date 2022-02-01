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В мире1 февраля 2022 5:04

Украинский генерал посоветовал молиться после запуска всех блоков АЭС

Бывший глава Луганской и Закарпатской областей отметил плачевное состояние атомной энергетики Украины
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Украинский генерал посоветовал молиться после запуска всех блоков АЭС

Украинский генерал посоветовал молиться после запуска всех блоков АЭС

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская атомная энергетика находится в плачевном состоянии, а одновременный запуск всех энергоблоков Атомной электростанции чреват серьезными последствиями. Так считает бывший глава Луганской и Закарпатской областей, генерал Геннадий Москаль.

Ранее компания «Энергоатом» заявила, что впервые в украинской истории запустила в работу одновременно все 15 энергоблоков АЭС. Как отмечалось, с декабря прошлого года работали 14 из 15 реакторов.

«Дай бог, чтобы мы прошли отопительный сезон, чтобы мы не получили какой-нибудь Чернобыль», - заявил Москаль в эфире телеканала «Наш».

Украинский генерал также указал на то, что большую часть ядерного топлива страна закупает в России. «Не хвалитесь, уважаемые, дай бог, чтобы "Энергоатом" пережил, надо ходить в церковь и свечку ставить, чтобы пережили эту зиму и (энергоблоки) не вышли из строя с такими последствиями, которые были в Чернобыле», - добавил он.

Напомним, Москаль и ранее заявлял, что атомная энергетика Украины находится в опасности, обращая внимание на устаревшие оборудование. По его словам, сегодня энергоблоки на АЭС страны работают с большой загрузкой, что может «закончиться большой трагедией». Как писал сайт kp.ru, запуску всех имеющихся энергоблоков АЭС ужаснулся депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский.