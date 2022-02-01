Власти Казахстана собираются открыть в Москве постоянное представительство при ОДКБ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Казахстана собираются открыть постоянное представительство страны при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве. Об этом говорится в проекте указа президента республики Касым-Жомарта Токаева, которое было размещено во вторник, 1 февраля, в базе открытых нормативно-правовых актов.

«Постановляю открыть в городе Москве (Российская Федерация) постоянное представительство Республики Казахстан при ОДКБ», - говорится в соответствующим документе, который будет находиться на общественном обсуждении до 15 февраля 2022 года.

В пояснительной записке к президентскому указу отмечается, что данный документ разработан с целью приведения статуса полномочного представителя республики в Постоянном совете при организации в соответствие с нормативной правовой базой при Организации Договора о коллективной безопасности, а также законодательством Казахстана в сфере дипломатической службы.

Напомним, в состав Организации Договора о коллективной безопасности входят Казахстан, Россия, Белоруссия, Армения, Таджикистан и Киргизия.