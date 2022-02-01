Инфекционист сообщил о возможных отрицательных ПЦР-тестах у зараженных «омикроном» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В некоторых случаях ПЦР-тест показывает отрицательный результат, даже когда человек имеет симптомы заражения штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Как уточнил специалист, отрицательный результат теста может объясняться не только отсутствием коронавирусной инфекцией в организме. По его словам, такое происходит, когда в качестве образца берется недостаточное количество материала или же возбудитель успел покинуть носоглотку, переместившись дальше. В результате заболевший способен передавать вирус до тех пор, пока у него сохраняются симптомы.

«Омикрон»-штамм очень быстро может уходить из носоглотки и не выявляться с помощью тестов», - отметил специалист в интервью радио Sputnik

Тимаков рекомендовал ограничить контакты с другими людьми при проявлении каких-либо симптомов заражения, даже если результат анализов отрицательный. Отмечается, что в случае со штаммом «омикрон», вирус наиболее активен во время инкубационного периода.

«Усредненный инкубационный период - два-три дня. Соответственно, за семь дней точно станет понятно, заболел человек коронавирусом или нет», - уточнил эксперт, также посоветовав седлать прививку от коронавируса.

Напомним, ранее ученые назвали основные симптомы нового «стелс-омикрона», отметив их схожесть с симптомами оригинального штамма.