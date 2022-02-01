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Происшествия1 февраля 2022 6:26

Тело пропавшей годовалой девочки найдено под Новгородом

Теперь эксперты должны установить причину смерти ребенка
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (51)Комментарии (51)(51)
Под Новгородом обнаружено тело пропавшей годовалой девочки Фото: предоставлено «КП-Петербург»

Под Новгородом обнаружено тело пропавшей годовалой девочки Фото: предоставлено «КП-Петербург»

Волонтеры сообщили, что обнаружили тело пропавшей девочки 2020 года рождения, поиски которой проходили под Новгородом. Об этом сообщил «КП-Петербург» со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Феникс».

- Найдена. Погибла, — гласит текст сообщения.

Волонтеры также выразили соболезнования родным и близким девочки.

Теперь эксперты должны установить причину смерти девочки.

Напомним, что мать девочки принадлежит к кочевому народу. Кроме девочки у нее есть еще семь детей. Однако старших забрали из семьи в декабре 2021 года из-за плохих бытовых условий. Годовалого ребенка оставили с матерью. После пропажи девочки женщина заявила, что отвлеклась во время стирки.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство». Мать ребенка и ее сожителя задержали.