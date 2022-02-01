Американская газета Quartz назвала последствия от жестких санкций США против России Фото: REUTERS

Жесткие санкции, которые могут ввести США в отношении России, резко повысят стоимость ключевых товаров в мире. Такое мнение высказал обозреватель американской бизнес-газеты Quartz Тим Макдонелл, отметив, что санкционные меры, скорее всего, коснутся крупных банков.

«Это рискованный гамбит против ключевого экспортера топлива, металлов и пшеницы, играющего решающую роль в глобальных цепочках поставок», - написал колумнист, подчеркнув, что Россия производит 43% мирового палладия, который необходим для автомобильных двигателей.

Макдонелл полагает, что даже если ограничительные меры не затронут названых отраслей, они все равно повлияют на экспорт из страны. По его мнению, цены на важнейшие товары из России уже сегодня намного выше, чем до пандемии коронавирусной. И если Вашингтон начнет санкционную войну против Москвы, высок риск ускорения темпов мировой инфляции.

Напомним, США заявляют о подготовке Россией «наступательных действий» на Украине, угрожая введением жестких санкций. В Кремле ни раз говорили о том, что Москва не собирается ни на кого нападать. Как писал сайт kp.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что войны между Россией и другими странами не будет, если этот вопрос зависит от позиции российской стороны. В самом внешнеполитическом ведомстве отметили, что ажиотаж в западных СМИ вокруг российско-украинских отношений достиг «крайней стадии маразма».