В Сенате США надеются согласовать санкции против России на этой неделе

Сенаторы Соединенных Штатов надеются согласовать санкции против России на этой неделе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенат Конгресса Соединенных Штатов Америки надеется согласовать санкции против России уже на этой неделе. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на одного из сенаторов.

- Мы надеемся обсудить пару последних моментов, по которым нужно достичь согласия, после чего можно будет двигаться вперед, — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что сенаторы пока сомневаются, стоит ли вводить рестрикции в качестве предупреждения и какие именно ограничения вводить против «Северного потока — 2» в случае обострения ситуации на Украине.

Ранее газета Financial Times, ссылаясь на источники, сообщила, что Соединенные Штаты Америки подготовили санкции против членов советов директоров государственных компаний России. При этом конкретные имена приведены не были. Источник газеты уверен, что после этих мер россияне, против которых будут введены санкции, не смогут хранить свои средства в банках западных стран, а также отправлять своих детей на обучение в западные образовательные учреждения.