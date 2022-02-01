Россиянам, осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков, разрешили выезд из страны

В Шри-Ланке разрешили выезд россиянам, осужденным за сбор жуков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россияне, осужденные на Шри-Ланке за сбор жуков, выплатили штраф и могут выехать из страны. Об этом сообщило российское посольство в Коломбо.

- Вчера, 31 января, российские граждане оплатили штраф, получили разрешение суда на выезд из Шри-Ланки и сегодня вылетают в Москву, — цитирует сообщение посольства РИА Новости.

Напомним, в ростовского научного сотрудника зоопарка и двух его друзей задержали на Шри-Ланке в 2020 году. У них обнаружили мертвых жуков. Власти Шри-Ланки обвинили россиян в умерщвлении насекомых, хотя те говорили, что подбирали уже мертвых жуков и фотографировали их. Россиян приговорили к условному сроку в 2 года и к штрафу в размере 14 тысяч долларов США.

Ранее в Норвегии был задержан гражданин России, подозреваемый в мошенничестве в крупном размере. Международный ордер на арест был выдан Россией, сам гражданин находился в розыске с весны 2021 года. Он подозревается в хищении более 1,4 миллиона рублей - деньги он мог вывести, используя фиктивные контракты во время правления в одной из фирм. В России ему может грозить до 10 лет тюрьмы.